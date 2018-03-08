Поліцейський, отруєний разом із екс-шпигуном РФ Скрипалем, заговорив

За словами голови МВС країни, правоохоронець заговорив, однак він залишається у важкому стані в лікарні в Солсбері.

Глава Міністерства внутрішніх справ Великої Британії Амбер Радд заявила, що офіцер поліції, який, як і колишній російський шпигун Сергій Скрипаль, був госпіталізований після отруєння нервово-паралітичним речовиною, заговорив.

Про це повідомляє The Guardian.

За її словами, стан офіцера поліції, який першим надавав допомогу Скрипалю та його дочці, покращився, однак він залишається у важкому стані в лікарні в Солсбері.

"Двоє осіб, які були ціллю нападу, як і раніше, знаходяться в дуже важкому стані. Поліцейський розмовляє та йде на контакт, тому я більш оптимістична щодо його стану. Але занадто рано щось говорити. Це нервово-паралітична речовина. Ми як і раніше ставимося до цього дуже серйозно", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці, приблизно вдвічі молодшій за нього, стало зле в торговому центрі в Солсбері.

Частина центру Солсбері була закрита, фахівці в захисному одязі проводили роботи зі знезараження вулиць.

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Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

Також він попередив Росію про можливий бойкот Англією Чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде на футбольних полях Росії, в разі підтвердження її участі в отруєнні екс-полковника ГРУ.

Крім того, Джонсон припустив, що Британія може посилити санкції проти Росії, проти якої вже діють обмежувальні заходи ЄС і США через її агресію в Україні й інші дії.

У свою чергу, речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала заяву Джонсона, назвавши її «дикою».

У Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння Скрипаля.

Довідка УНІАН: Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.