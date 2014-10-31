Союз журналістів Росії вимагає від Пореченкова вибачень за каску з написом «Преса»

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті організації, передає Lenta.ru.

«Ми сподіваємося, що актор Пореченков принесе публічні вибачення журналістам, які ризикують життям, виконуючи свій професійний обов'язок у зоні збройного конфлікту, і для яких слово "Преса" на екіпіровці часто виявляється єдиним хитким захистом від кулі», - наголошується в заяві.

Раніше в московському союзі журналістів вчинок Пореченкова назвали підлістю.

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Сам актор розповів, що кадри, на яких він стріляє з кулемета в аеропорту Донецька, були постановочними, а патрони холостими.

Пореченков також пояснив, чому на його голові виявилася каска з написом «Преса». «Я надів каску просто заради моєї безпеки. Іншої, крім як з цим написом, під рукою не виявилося», - зауважив він.

Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких Пореченков стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками.