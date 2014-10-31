Союз журналістів Росії вимагає від Пореченкова вибачень за каску з написом «Преса»

13:21, 31 жовтня 2014
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Союз журналістів Росії вимагає офіційних вибачень від актора Пореченкова за стрілянину з кулемета в касці з написом «Преса».

В Союзе журналистов России осудили поступок актера

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті організації, передає Lenta.ru.

«Ми сподіваємося, що актор Пореченков принесе публічні вибачення журналістам, які ризикують життям, виконуючи свій професійний обов'язок у зоні збройного конфлікту, і для яких слово "Преса" на екіпіровці часто виявляється єдиним хитким захистом від кулі», - наголошується в заяві.

Раніше в московському союзі журналістів вчинок Пореченкова назвали підлістю.

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Сам актор розповів, що кадри, на яких він стріляє з кулемета в аеропорту Донецька, були постановочними, а патрони холостими.

Пореченков також пояснив, чому на його голові виявилася каска з написом «Преса». «Я надів каску просто заради моєї безпеки. Іншої, крім як з цим написом, під рукою не виявилося», - зауважив він.

Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких Пореченков стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками.

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