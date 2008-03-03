Бєлтрансгаз плаче про збитки через суперечку Москви і Києва

Щоденні втрати білоруського газотранспортного підприємства «Бєлтрансгаз» досягатимуть 140 тис. дол. через скорочення російським ВАТ "Газпром" постачання газу до України.

Про це УНІАН повідомило джерело у білоруському ВАТ «Бєлтрансгаз».

«Газпром» здійснює частину постачання газу до України територією Білорусі через транспортну мережу «Бєлтрансгазу». Скорочення постачання газу до України означає для білоруського підприємства скорочення обсягу наданих послуг і виконаних робіт, що в результаті може привести до скорочення доходів підприємства на 140 тисяч доларів на добу», - сказав представник білоруського ВАТ «Бєлтрансгаз».

За його словами, протяжність білоруської ділянки, по якій газ транспортується до України, становить 550 кілометрів.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система ВАТ «Бєлтрансгаз» технологічно пов`язана з аналогічними системами сусідніх європейських країн і дозволяє здійснювати транзит російського природного газу до України, Польщі, Литви і Калінінградської області Російської Федерації.

Загальна протяжність газопроводів Республіки Білорусь, що забезпечують транзит російського природного газу до країн Європи, в однонитковому обчисленні перевищує 2500 км. Крім того, ВАТ «Бєлтрансгаз» виконує операторські функції з експлуатації магістрального газопроводу Ямал-Європа, діаметром 1420 мм, протяжністю 575 км, що знаходиться у власності ВАТ «Газпром».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, ВАТ «Газпром» скоротив постачання газу до України на 35% - до 46 млн. кубометрів на добу.