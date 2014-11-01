Із сьогоднішнього дня починає працювати новий склад Єврокомісії

Із сьогоднішнього дня починає працювати новий склад Європейської комісії на чолі з Жаном-Клодом Юнкером.

Новий склад Єврокомісії тепер налічуватиме одразу 28 комісарів, повідомляє "Эхо Москвы".

Нова Єврокомісія покликана вивести ЄС із кризи. Саме так сформулював основні завдання цього органу влади його голова, екс-прем'єр Люксембургу Жан-Клод Юнкер. Виводити Європу з кризи будуть 28 комісарів, серед яких 9 жінок. Основний принцип залишився тим самим - по одній людині від кожної європейської країни.

Із затвердженням нового складу комісії в Європарламенті у Юнкера особливих труднощів не виникло. Довелося забракувати лише одну кандидатуру. Через претензії парламентаріїв Юнкеру довелося відмовитися від співпраці з екс-прем'єром Словенії Альонкою Братушек. Їй пророкували портфель єврокомісара з енергетики. У підсумку ця посада дісталася словакові Марошу Шефковичу.

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Термін повноважень нової єврокомісії розрахований до 2019-го року.