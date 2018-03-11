Моторошна ДТП на Дніпропетровщині: загинуло троє людей (фото)

В результаті ДТП виникла пожежа. Обидві машини були знищені вогнем.

На Дніпропетровщині сьогодні зранку, 11 березня, сталася смертельна ДТП.

В результаті аварії за участю вантажівки м'ясокомбінату загинуло 3 людини, передає прес-служба ДСНС.

Зазначається, що дзвінок по лінії "101" надійшов сьогодні, 11 березня, 06:57. ДТП сталася на 295 км траси Київ-Луганськ-Ізварине, неподалік від села Богуслав.

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Рятувальники виявили, що в результаті зіткнення вантажівки Mercedes "М'ясний комбінат" з автомобілем ВАЗ 2112 виникла пожежа. Обидві машини були знищені вогнем.

В результаті ДТП загинуло 3 людини, ще 3 постраждали. Наразі вони госпіталізовані в 4 центральну міську лікарню. Особи загиблих і постраждалих встановлюються.