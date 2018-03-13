Трамп звільнив держсекретаря Тіллерсона, який заявив про причетність РФ до отруєння Скрипаля

14:50, 13 березня 2018
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Рекс Тіллерсон / REUTERS

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За словами президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастично впорається» на новому місці роботи. Він подякував Тіллерсону за службу, а також назвав нового керівника ЦРУ. Ним стала Джина Хеспел, перша жінка, яка очолила розвідувальне відомство.

За даними The Washington Post, Трамп попросив Тіллерсона піти у відставку ще в п'ятницю, 9 березня. З яких причин ухвалено таке рішення, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Тіллерсон заявляв, що Росія несе відповідальність за отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

"Ми абсолютно впевнені в розслідуванні, яке проводить Великобританія, і в її оцінках, що Росія несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичної речовини, яке відбулося в Солсбері минулого тижня", - йшлося в заяві Тіллерсона.

У той же час, в адміністрації Дональда Трампа заявили, що "уважно стежать за подіями і ставляться до них дуже серйозно". Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. У той же час вона жодного разу не згадала про Росію і не прокоментувала її ймовірну причетність до отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, 1 лютого 2017 року Сенат США затвердив Тіллерсона на посаді держсекретаря.

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Теги: #держсекретар США#Дональд Трамп#Рекс Тіллерсон