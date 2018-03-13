У Лондоні знайшли мертвим бізнес-партнера померлого олігарха Березовського - ЗМІ

Раніше Микола Глушков двічі обвинувачувався в шахрайстві в Росії

У Лондоні знайшли мертвим Миколу Глушкова, який був бізнес-партнером померлого олігарха Бориса Березовського.

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Про це повідомляє британське видання The Telegraph. "Близький партнер покійного олігарха Бориса Березовського був знайдений мертвим у Британії, про що надійшли повідомлення", - повідомляє видання.

Зокрема, російська радіостанція Business FM повідомила, що колишній заступник директора російської авіакомпанії "Аерофлот" Микола Глушков помер у віці 69 років, посилаючись на інформацію його адвоката. Адвокат Андрій Боровков не вказав причину смерті.

Глушков двічі обвинувачувався у шахрайстві в Росії, залишив країну після того, як суд Москви умовно засудив його до двох років позбавлення волі за шахрайство у 2006 році.

У березні минулого року йому було заочно оголошено ще один вирок на вісім років позбавлення волі та штраф у розмірі 1 млн російських рублів за нібито шахрайство з коштами компанії "Аерофлот" на суму в 122 млн доларів під час його перебування на посаді фінансового директора цієї компанії наприкінці 1990-х років.

Глушкові заперечував усі обвинувачення проти нього.

Як відомо, Березовський раніше був впливовим бізнесменом в Росії і зіграв важливу роль у сходженні Володимира Путіна до верхівки влади у 1999 році.

Пізніше Березовський посварився з Путіним та переїхав до Лондону в 2000 році, де він став одним з найбільш різких його критиків.

Березовського було знайдено повішеним вдома в графстві Беркшир у 2013 році, що виглядало очевидним самогубством. Поліція повідомила, що експертиза не знайшла ознаків насильницької боротьби.