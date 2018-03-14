У Німеччині призначили уряд, МЗС очолив затятий борець з фейками

Ще однією особливістю нового складу уряду ФРН стала майже повна гендерна рівність, адже з 15 його членів 8 посад отримали чоловіки, а 7 - жінки.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 14 березня 2018 року офіційно призначив новий склад уряду канцлера Ангели Меркель. Про це повідомив прес-секретар голови уряду Штафан Зайберт у своєму Twitter.

"Тепер новий Федеральний уряд може починати свою роботу - новий кабінет після призначення федеральним президентом у палаці Бельвю", - підписав Зайберт фото з новим складом німецького уряду.

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Заначимо, що у новому уряді ФРН, сформованому після укладання коаліційної угоди між партіями Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), міністерство закордонних справ очолив Гайко Маас, який у попередньому Кабміні обіймав посаду міністра юстиції і за цей час запам'ятався як затятий борець з фейками. Зокрема, під час перебування на посаді міністра юстиції Маас став одним із ініціаторів закону про заборону поширення в соціальних мережах ненависті, пропаганди насильства та фейкових повідомлень.

Водночас ще однією особливістю нового складу уряду ФРН стала майже повна гендерна рівність, адже з 15 його членів 8 посад отримали чоловіки, а 7 - жінки.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2018 року, через 171 день після парламентських виборів, Бундестаг обрав Ангелу Меркель канцлером Німеччини, для якої це став четвертий поспіль термін при владі. Таким чином в країні завершилася політична криза, що тривала з осені 2017 року.