Головою МЗС Німеччини стане борець з фейками у соцмережах Гайко Маас – ЗМІ

Офіційного підтвердження цієї інформації ще немає. На посаді міністра юстиції Маас був одним із ініціаторів закону про боротьбу з фейками у соцмережах.

Міністром закордонних справ Німеччини у новому уряді стане Гайко Маас.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це сьогодні написали кілька німецьких ЗМІ, зокрема видання Focus Online та Spiegel.

Офіційного підтвердження цих повідомлень з боку Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) поки що не було. Соціал-демократи планують 9 березня представити список власних кандидатів на міністерські пости.

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Водночас нинішній глава МЗС Зігмар Габріель у розмові з журналістами висловив переконання, що Маас, якщо він справді має стати його наступником, зможе "блискуче" впоратися з керівництвом зовнішньополітичним відомством, передає інформагенція dpa.

Під час перебування на посаді міністра юстиції Маас став одним із ініціаторів закону про заборону поширення в соціальних мережах ненависті, пропаганди насильства та фейкових повідомлень. Цей закон Бундестаг ухвалив влітку 2017 року.

Раніше стало відомо що Габріель не увійде до складу нового німецького уряду, й він працюватиме як депутат СДПН у Бундестазі.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) проголосували за створення «великої коаліції» із блоком канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Спроби сформувати уряд тривали чотири місяці після виборів у вересні 2017 року, на яких СДПН здобула найгірший з 1949 року результат - 20,5% голосів.

Голосування з переобрання Меркель на пост канцлера Німеччини заплановане на 14 березня.