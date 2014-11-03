Китайська влада купувала трупи для звітів про кремацію
09:13, 03 листопада 2014Світ
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Два чиновника в китайській провінції Гуандун зізналися у підкупі розкрадача могил з метою отримання тіл, щоб таким чином "імітувати" їх кремацію для звітів.
REUTERS
У поліції затримані зізналися, що кожен з них заплатив правопорушнику по 500 доларів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Уряд КНР заохочує кремацію для того, щоб земля, яка може піти під кладовища, замість цього діставалася фермерам і девелоперам.
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