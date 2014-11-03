Китайська влада купувала трупи для звітів про кремацію

У поліції затримані зізналися, що кожен з них заплатив правопорушнику по 500 доларів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Уряд КНР заохочує кремацію для того, щоб земля, яка може піти під кладовища, замість цього діставалася фермерам і девелоперам.

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