В Литві почалися наймасштабніші в історії країни навчання НАТО

Про це повідомляє міністерство оборони Литви. Участь в перших найбільших в історії країни військових навчаннях візьмуть близько 2500 солдатів з Чехії, Канади, Естонії, США, Великобританії, Литви, Німеччини, Угорщини та Люксембургу, передає ТСН.uа. У ході навчань будуть задіяні понад 300 одиниць військової техніки різного призначення, в тому числі бойові гусеничні машини піхоти Bradley, важкі гусеничні машини БПЗ інженерно-евакуаційного призначення, бронетранспортери М113, колісні бронетранспортери Stryker, FUCHS, БТР-80 і БТР-80 АМ.

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Під час навчань відпрацьовуватиметься взаємодія військових частин НАТО, узгодження дій та готовність проводити оборонні, наступальні і стабілізаційні операції.

Війська Литви і НАТО будуть відпрацьовувати також оперативне реагування на змодельовані ситуації, розвиваючи здібності діяти спільно.