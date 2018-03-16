"Там було місиво з людей і заліза": українець розповів подробиці моторошної НП на курорті у Грузії

Крісла зламаного підйомника летіли вниз із шаленою швидкістю. Хтось сам вистрибував з підйомника, а той, кому не пощастило чи хто не зрозумів, що відбувається, опинялися під залізними завалами.

На гірськолижному комплексі в Грузії, де сьогодні зламався підйомник, постраждали десятки людей. Серед постраждалих були також і кілька українців - мешканців Харкова.

Про це повідомляє харківський портал "057.ua".

У важкому стані знаходяться дві дівчини. Одна з них харків'янка Інна. Дівчина прибула до Грузії разом з туристичною групою з України.

Денис Бойків також учасник української групи розповідає, що сьогодні був останній день їх відпочинку. Вони разом з дівчиною дивом не потрапили на той пекельний підйомник. Все, що відбулося після, вони спостерігали з відстані в пару метрів.

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"Цей підйомник часто закритий, адже ця гора є лавинонебезпечною. Сьогодні його відкрили. Його вранці тестували. Я з хлопцями піднявся, а ця дівчинка, яка зараз перебуває у тяжкому стані в реанімації, сіла переді мною, ми спустилися разом. Як кажуть самі співробітники, що у них вимкнулося світло, і вони не могли нічого зробити, і всі ці крісла почали летіти з шаленою швидкістю вниз, тому що там скажений нахил", - говорить Денис.

Вночі йшов сніг і гору ніхто не почистив, а тому коли туристи сідали на підйомник - чіплялися за сніг.

І коли два – три крісла пролетіли з дуже високою швидкістю - вони почали чіплятися за сніг. В результаті одне застрягло. І через нього почалася реальна м'ясорубка. Люди летіли, їх просто викидало хвилею звідти.

"Хтось сам стрибав, а той, кому не пощастило чи хто не зрозумів, що відбувається, ті опинялися під цими залізними завалами", - додав харків'янин.

Туристка з Харкова Інна не встигла вистрибнути. Її евакуювали рятувальники. Правда, каже Денис, працювали вони вкрай непрофесійно.

"Ні вертольотів, ні нормального сервісу. Вони не знали що їм робити. Вони прибули на місце через хвилин 10. А грузинські ЗМІ кажуть, що почалася серйозна операція. Її звозили не на вертольотах, а на ношах цих, по всіх кочках. Спустили в Гудаурі, в поліклініку, там лікарі надали першу допомогу, а тільки потім транспортували в Тбілісі.

В результаті НП не менше 12 людей серйозно постраждали. Багато туристів стрибали з підйомників на землю, щоб не опинитися в м'ясорубці, яка утворилася внизу.

Багато хто не чекав порятунку - стрибали і ламали ноги. Люди які доїхали вище, там стрибати було небезпечно, тому що висота становила десяток метрів і під ними були скелі й провалля.

За словами хлопця, на місце події прибув директор гірськолижних комплексів. Він розповів, що всі постраждалі туристи будуть відправлені в Тбілісі, а лікування буде повністю компенсовано.

«Всі витрати, які будуть на лікування, на компенсацію, всі витрати беремо на себе», - заявив директор гірськолижних комплексів Іраклі Чиракадзе.

Українська група повертається додому сьогодні вночі. Організатори туру залишаються в лікарні разом з Інною.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, на гірськолижному курорті Грузії вийшла з ладу канатна дорога. Серйозні травми отримали більше десятка осіб.