У Центрвиборчкомі РФ заявляють, що Путін набрав у Криму і Севастополі понад 90% голосів

Різні джерела повідомляють, що показник явки на окупованому півострові становив від 50 до 60 з гаком відсотків виборців.

Володимир Путін набрав на виборах в анексованих Росією Криму та Севастополі понад 90 відсотків голосів.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на дані Центрвиборчкому.

При цьому різні джерела в неділю ввечері повідомляли, що показник явки на півострові становив від 50 до 60 з гаком відсотків виборців.

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Портал Крим.Реалії передає, що кримськотатарські активісти розповіли про примус жителів півострова (зокрема, студентів і бюджетників) до голосування.

У Москві цього вечора проходить мітинг-концерт, присвячений четвертій річниці приєднання Криму. На ньому вже оголосили, що Путін лідирує на виборах. Аналогічний захід вже відбувся в Чечні, влада якої заявили, що за Путіна на її території також проголосували понад 90 відсотків виборців. Раніше спостерігачі повідомляли про низьку явку на виборчих дільницях республіки.