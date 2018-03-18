У Центрвиборчкомі РФ заявляють, що Путін набрав у Криму і Севастополі понад 90% голосів

22:27, 18 березня 2018
Світ
1062
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на дані Центрвиборчкому.

При цьому різні джерела в неділю ввечері повідомляли, що показник явки на півострові становив від 50 до 60 з гаком відсотків виборців.

Читайте такожГромадяни РФ не заявляли про порушення їхніх виборчих прав - омбудсмен

Портал Крим.Реалії передає, що кримськотатарські активісти розповіли про примус жителів півострова (зокрема, студентів і бюджетників) до голосування.

У Москві цього вечора проходить мітинг-концерт, присвячений четвертій річниці приєднання Криму. На ньому вже оголосили, що Путін лідирує на виборах. Аналогічний захід вже відбувся в Чечні, влада якої заявили, що за Путіна на її території також проголосували понад 90 відсотків виборців. Раніше спостерігачі повідомляли про низьку явку на виборчих дільницях республіки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна
Теги: #Крим#Росія#вибори#Володимир Путін