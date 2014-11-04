Олланд закликав Путіна не визнавати псевдовибори терористів

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Agence France-Presse.

Французький президент попередив, що вибори можуть підірвати територіальну цілісність України.

"Олланд закликав Путіна залишатися в рамках мінських угод, які є основою для припинення вогню з 5 вересня", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСША не визнають псевдовиборів терористів та наполягатимуть на виконанні Мінських домовленостей

Нагадаємо, 2 листопада на територіях Донбасу, окупованих терористами, проводились так звані "вибори" "ДНР" і "ЛНР". Бойовики заманювали жителів Донбасу на ділянки дешевими продуктами.

США також закликали Росію не визнавати ці псевдовибори, оскільки це тільки посилить міжнародну ізоляцію країни.