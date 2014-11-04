Олланд закликав Путіна не визнавати псевдовибори терористів
00:50, 04 листопада 2014Світ
0 0
Президент Франції Франсуа Олланд закликав російського президента Володимира Путіна не визнавати так звані "вибори" у самопроголошених "Донецькій і Луганській народних республіках"
REUTERS
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Agence France-Presse.
Французький президент попередив, що вибори можуть підірвати територіальну цілісність України.
"Олланд закликав Путіна залишатися в рамках мінських угод, які є основою для припинення вогню з 5 вересня", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСША не визнають псевдовиборів терористів та наполягатимуть на виконанні Мінських домовленостей
Нагадаємо, 2 листопада на територіях Донбасу, окупованих терористами, проводились так звані "вибори" "ДНР" і "ЛНР". Бойовики заманювали жителів Донбасу на ділянки дешевими продуктами.
США також закликали Росію не визнавати ці псевдовибори, оскільки це тільки посилить міжнародну ізоляцію країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter