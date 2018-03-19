Порошенко: так звані вибори в анексованому Криму - "фількіна грамота" і сигнал для посилення санкцій проти Кремля

Порошенко наголосив, що легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори президента України.

Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права.

Про це йдеться у заяві президента України Петра Порошенка у зв’язку із проведенням «виборів» на окупованому українському півострові.

"Говорячи відомим російським фразеологізмом, це є "фількіна грамота", - сказав Порошенко.

"Це й не дивно для країни, яка систематично й свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу. Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом останніх 70-ти років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт", - зазначив президент.

"Результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори президента України", - наголосив Порошенко.

Глава держави висловив вдячність міжнародним партнерам України за чітку та безкомпромісну позицію, озвучену напередодні незаконних виборів, про те, що їхні результати не будуть визнані, і про те, що Крим є невід’ємною частиною України.

«Вітаю також рішення ОБСЄ та інших наших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за незаконними виборами в окупованому Криму. І очікую, що у підсумковому звіті міжнародної місії буде чітко вказано на незаконність проведення російських виборів на території українського Криму. Я вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали», - підкреслив також Порошенко.

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Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

«Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади… І ми закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, але й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії», - заявив глава держави.

Порошенко наголосив, що Україна посилить зусилля, щоби покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму.

«Український Крим в кайданах російської окупації перетворився на півострів несвободи та військову базу. Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму», - зазначив він.

Також, як зазначив Порошенко, Україна продовжить боротьбу за звільнення всіх без виключення українських політичних в’язнів, які перебувають за гратами на півострові та в Росії.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента. «Голосування» проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

За даними голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, явка кримських татар на виборах у Криму, незважаючи на тиск окупаційної влади, не перевищила 10%. Загальна активність кримчан на виборах також була низькою.

Раніше президент Порошенко заявляв, що Україна буде домагатися невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і введення санкцій проти їх організаторів.

Євросоюз не визнав проведення Росією виборів в окупованому Криму. Відповідну заяву оприлюднила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Свою позицію щодо невизнання виборів у Криму також висловили Канада, Естонія, Норвегія та Франція.