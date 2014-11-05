Лише 3% росіян вважають, що РФ має допомогти Україні відновити контроль над Донбасом

Лише 3% росіян вважають, що Росія повинна допомогти Україні відновити контроль над територіями, окупованими терористами Донецької і Луганської «народних республік», 11% вважають, що ці території мають бути прийняті до складу РФ.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), результати якого є у розпорядженні УНІАН.

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Зокрема, відповідаючи на питання, яку позицію має зайняти Росія щодо так званих Донецької і Луганської «народних республік», 43% опитаних вказали: «Не втручатися, дотримуватись нейтралітету», 23% - визнати «ДНР» і «ЛНР» як незалежні держави, 11% - прийняти «ДНР» і «ЛНР» до складу Російської Федерації, 8% - допомогти «ДНР» і «ЛНР» розширити автономію, залишаючись у складі України, 3% - допомогти київській владі відновити контроль над територіями «ДНР» і «ЛНР».

15% респондентів не визначились з відповіддю.

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Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проводилося 18-19 жовтня 2014 р. Опитано 1,6 тис. осіб у 132 населених пунктах в 45 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.