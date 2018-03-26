Пожежу в торговому центрі у Кемерові ліквідували
01:16, 26 березня 2018Світ
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За словами представника головного управління, у ліквідації наслідків пожежі беруть участь понад 300 осіб і понад 100 одиниць техніки.
REUTERS
Пожежу в торгово-розважальному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові повністю ліквідовано.
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Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на регіональне управління МНС. РФ «Оголошено про ліквідацію пожежі в торговому центрі, але роботи тривають: йде проливка будівлі і розбір завалів», - повідомили у відомстві.
За словами представника головного управління, у ліквідації наслідків пожежі беруть участь понад 300 осіб і понад 100 одиниць техніки.
Раніше повідомлялося про ліквідацію відкритого горіння в ТЦ. Вдень у ТЦ «Зимова вишня» в Кемеровому сталася пожежа. За останніми даними, в результаті інциденту загинули 40 людей.
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