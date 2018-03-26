У Путіна прокоментували трагедію у Кемерові й мовчанку про неї в ефірах росТБ

За словами прес-секретаря президента РФ, Кремль не має інформації про причини пожежі в торговому центрі в Кемерові.

У Кремлі у зв'язку з трагедією в Кемерові оголосили, що в Росії немає ембарго на погані новини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Це цілковита дурість. Я не знаю, чому не показують. Ті, хто стежить за інформацією, коли пішли перші повідомлення, ніхто не міг припустити, що трагедія розгорнеться в такому масштабі. Я сам вчора дивився телевізійні новини, яких у неділю не так багато і я бачив матеріали про це», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чому вчора федеральні канали не повідомляли про трагедію і чи правда, що в Росії діє «ембарго на погані новини».

«Що стосується якоїсь заборони на якісь погані новини - це повний абсурд», - додав він.

Він повідомив, що поки що не має інформації про оголошення всеросійської жалоби у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в торговому центрі в Кемерові.

«Я поки що не маю такої інформації, не можу відповісти на ваше запитання. Ви знаєте, що оголошено жалобу в Кемеровській області, триденну. Щодо федеральної – поки що не можу нічого сказати», - повідомив він.

Читайте такожУ будівлі згорілого ТРЦ у Кемерові обвалився дах

При цьому він не відповів, чи відвідає Кемерове Путін у зв'язку з трагедією.

«Якщо президентом буде прийнято таке рішення, ми вам повідомимо», - сказав він.

За його словами, Кремль не має інформації про причини пожежі в торговому центрі в Кемерові.

«Було б абсолютно помилково зараз говорити про якісь версії. Ви знаєте, що Слідчий комітет працює на місці трагедії. Власне, тільки Слідчий комітет може зараз висувати якісь версії події. І неправильно зараз забігати вперед і говорити про щось», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи має Кремль інформацією про відповідальних за трагедію в Кемерові.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в центрі Кемерова загорівся торговий центр "Зимова вишня". За останніми даними, загинули 64 людини. Пожежа сталася в неділю, коли в ефірі федеральних телеканалів переважають розважальні передачі. У соцмережах здивувалися тому, що канали не стали міняти програму передач.

Читайте також:Усі подробиці про трагедію у Кемерові