Мей: ми ліквідовуємо російську шпигунську мережу у Британії й не дозволимо її відновити

Прем'єр Британії назвала видворення 23 російських дипломатів ліквідацією шпигунської мережі.

Велика Британія не дозволить Російській Федерації відновити шпигунську мережу на британській території.

Про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей заявила під час виступу у Палаті громад з приводу отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, повідомляється на сайті британського уряду.

"Ми ліквідовуємо російську шпигунську мережу у нашій країні й не дозволимо її відновити", - наголосила Мей.

Також вона заявила, що наразі терміново розробляються пропозиції щодо зміцнення захисту проти усіх форм "ворожої державної діяльності" з боку РФ. Зокрема, йдеться затримання на кордоні осіб, які підозрюються у такій діяльності, а також вивчається питання щодо можливості надання додаткових повноважень контррозвідувальним органам з метою запобігання ворожій діяльності іноземних агентів у Британії.

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"Ми повністю використовуємо наші повноваження для посилення заходів з моніторингу та відстеження намірів тих осіб, які подорожують до Сполученого Королівства, і можуть займатися діяльністю, що загрожує безпеці Сполученого Королівства і наших союзників", - заявила Мей.

"Це включає посилені перевірки приватних літаків і вантажних перевезень, а також замороження російських державних активів в будь-якому місці, якщо у нас будуть докази, що вони можуть бути використані для загрози життю або власності громадянам або резидентам Великої Британії", - наголосила Мей.

Крім того, британський прем'єр повідомила, влада вживає заходів з метою виявлення коштів, отриманих незаконно чи корумпованими шляхами, що можуть спрямовуватися злочинцям або посадовцям у Британії.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

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Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Сьогодні, 27 березня, у Польщі повідомили, що загалом вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.