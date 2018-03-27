У Москві відбулась офіційна акція пам'яті загиблих в Кемерові – на Манежну площу привезли школярів (фото, відео)
На Манежній площі в Москві почалася організована міською владою акція пам'яті загиблих при пожежі в Кемерові.
Як повідомляє «Медуза», люди в білих білих куртках, які називають себе волонтерами, роздавали перехожим квіти і лампадки, які потім складали на довгій лаві з фотографіями загиблих та іграшками.
Цікаво, що в голові у організаторів з мерії? Якщо не роздавати безкоштовно свічки і квіти, то гора на Гарматі буде більше і Собяніну влетить від Путіна? pic.twitter.com/1alvDOI2kG— Грані.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.
Журналістка «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер повідомила, що, за словами одного з волонтерів, люди в білих куртках – від «Громадської палати».
Як пише РБК, присутнім пропонували фотографуватися біля банера «Кемерове, ми з тобою» та публікувати в соцмережах з хештегом #кемеровомыстобой.
#Москва#Кемеровоpic.twitter.com/h1BNZDlBdZ— Томмо | сідаю на пп (@Tommo_1771) 27 березня 2018 р.
При цьому, керівники кількох московських шкіл вирішили «централізовано» привезти на мітинг школярів. Про це журналістам розповіла Влада Симоненко, яка прийшла на мітинг зі своїм сином.
«Чимало однокласників сина приїхали, і наша директриса всіх запрошувала», — зазначила вона, додавши, що на акцію «через це приїхало багато школярів».
Відзначається, що в 19:00 на Пушкінській площі повинна початися ще одна акція пам'яті жертв пожежі в Кемерові, організована без участі місцевої влади та попереднього узгодження.
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Як повідомило «Эхо Москвы», посилаючись на інформоване джерело, вища міське керівництво дало вказівку «перехоплювати порядок денний» щодо трагедії в Кемерові, коли стихійну акцію пам'яті на Пушкінській площі підтримав опозиційний політик Олексій Навальний. Сам Навальний в Twitter назвав акцію на Манежній «Альтернативної акцією скорботи».
Якісь люди в білому на Манежці безкоштовно всім роздають квіти, іграшки, свічки. Хто вони такі не подаються. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ— Грані.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.
За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.