У Москві відбулась офіційна акція пам'яті загиблих в Кемерові – на Манежну площу привезли школярів (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, організатори акції отримали від міської влади вказівку «перехоплювати порядок денний» в організаторів стихійного мітингу.

На Манежній площі в Москві почалася організована міською владою акція пам'яті загиблих при пожежі в Кемерові.

Як повідомляє «Медуза», люди в білих білих куртках, які називають себе волонтерами, роздавали перехожим квіти і лампадки, які потім складали на довгій лаві з фотографіями загиблих та іграшками.

Цікаво, що в голові у організаторів з мерії? Якщо не роздавати безкоштовно свічки і квіти, то гора на Гарматі буде більше і Собяніну влетить від Путіна? pic.twitter.com/1alvDOI2kG — Грані.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.

Журналістка «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер повідомила, що, за словами одного з волонтерів, люди в білих куртках – від «Громадської палати».

Як пише РБК, присутнім пропонували фотографуватися біля банера «Кемерове, ми з тобою» та публікувати в соцмережах з хештегом #кемеровомыстобой.

При цьому, керівники кількох московських шкіл вирішили «централізовано» привезти на мітинг школярів. Про це журналістам розповіла Влада Симоненко, яка прийшла на мітинг зі своїм сином.

«Чимало однокласників сина приїхали, і наша директриса всіх запрошувала», — зазначила вона, додавши, що на акцію «через це приїхало багато школярів».

Відзначається, що в 19:00 на Пушкінській площі повинна початися ще одна акція пам'яті жертв пожежі в Кемерові, організована без участі місцевої влади та попереднього узгодження.

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Як повідомило «Эхо Москвы», посилаючись на інформоване джерело, вища міське керівництво дало вказівку «перехоплювати порядок денний» щодо трагедії в Кемерові, коли стихійну акцію пам'яті на Пушкінській площі підтримав опозиційний політик Олексій Навальний. Сам Навальний в Twitter назвав акцію на Манежній «Альтернативної акцією скорботи».

Якісь люди в білому на Манежці безкоштовно всім роздають квіти, іграшки, свічки. Хто вони такі не подаються. pic.twitter.com/bAUNSFZsKQ — Грані.Ру (@GraniTweet) 27 березня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.