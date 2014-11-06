ООН: близько 40% конфліктів пов'язані з боротьбою за нафту, алмази, золото та воду

Сьогодні, 6 листопада, у світі відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

З цієї нагоди Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що війни ведуть до руйнівних екологічних наслідків: забруднення грунту та знищення лісів, розграбування природних ресурсів і розпаду систем природокористування, повідомляє Радіо ООН.

За даними Програми ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП), за останні 60 років близько 40% усіх внутрішніх конфліктів були пов'язані з такими природними ресурсами, як деревина, алмази, золото, нафта, родючі землі і вода.

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Було також встановлено, що конфлікти, пов'язані з природними ресурсами, спалахують знову вдвічі частіше.