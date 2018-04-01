Нова масштабна пожежа в Росії: спалахнув деревообробний завод (фото, відео)

За попередніми даними, загрози населенню немає.

У неділю, 1 квітня, масштабна пожежа спалахнула у Боксітогорському районі Ленінградської області Росії. Загорання виникло на одному з найбільших деревообробних заводів.

Про це повідомляє прес-служба МНС по Ленінградській області.

Зазначимо, що підприємство розташоване в селі Чудці Самойлівського сільського поселення Бокситогорського району. На його території близько 7:00 загорівся склад готової продукції.

Площа пожежі на момент прибуття надзвичайників становила 400 квадратних метрів, і їй присвоїли другий рівень складності. Згодом, о 10:25, площа горіння збільшилася до 2 тисяч квадратних метрів, і рівень складності підвищили до третього.

Зазначимо, що ліквідація пожежі ускладнюється поривами вітру. До гасіння вогню залучені 26 одиниць техніки надзвичайників та 73 члени особового складу.

За попередніми даними, загрози населенню немає.

⚡️Площадь пожара на деревообрабатывающем складе в Ленобласти возросла до 2000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, ведется наращивание группировки спасателей на месте ЧП. pic.twitter.com/yHt1bgfvG8 — Пятый канал Новости (@5tv) April 1, 2018

Нагадаємо, 25 березня спалахнула масштабна пожежа у ТРЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово. За офіційними даними, у ній загинуло 64 людини, з них – 41 дитина.