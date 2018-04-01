Нова масштабна пожежа в Росії: спалахнув деревообробний завод (фото, відео)

15:18, 01 квітня 2018
Світ
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У Росії спалахнув деревообробний завод / фото 47.mchs.gov.ru

Про це повідомляє прес-служба МНС по Ленінградській області.

Зазначимо, що підприємство розташоване в селі Чудці Самойлівського сільського поселення Бокситогорського району. На його території близько 7:00 загорівся склад готової продукції.

Площа пожежі на момент прибуття надзвичайників становила 400 квадратних метрів / фото 47.mchs.gov.ru

Площа пожежі на момент прибуття надзвичайників становила 400 квадратних метрів, і їй присвоїли другий рівень складності. Згодом, о 10:25, площа горіння збільшилася до 2 тисяч квадратних метрів, і рівень складності підвищили до третього.

Зазначимо, що ліквідація пожежі ускладнюється поривами вітру. До гасіння вогню залучені 26 одиниць техніки надзвичайників та 73 члени особового складу.

За попередніми даними, загрози населенню немає.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула масштабна пожежа у ТРЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово. За офіційними даними, у ній загинуло 64 людини, з них – 41 дитина.

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Теги: #Росія#пожежа в Росії