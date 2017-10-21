Число жертв найбільшого в історії Сомалі теракту досягло 358 осіб

Число жертв подвійного теракту в столиці Сомалі місті Могадішо зросло до 358 осіб, заявили в уряді країни. Про це повідомляє Reuters.

Також наголошується, що поранення отримали 228 осіб.

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Раніше повідомлялося, що жертвами найбільшого в історії країни теракту стали 300 людей.

Як повідомляв УНІАН, начинена вибухівкою вантажівка злетіла в повітря 14 жовтня поруч з будівлею готелю в районі Ходан в Могадішо. За деякими даними, прогриміло не менше двох вибухів.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань. Проте влада країни звинувачує в теракті пов'язане з "Аль-Каїдою" радикальне ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яка веде озброєну боротьбу проти легітимних властей і на рахунку якої десятки терактів на території країни.