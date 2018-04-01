Президент Туреччини назвав Ізраїль країною терору

Президент Туреччини засудив екс-прем'єра Ізраїлю за висловлювання щодо Афріна.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за слова стосовно злочинів ЗС Туреччини проти цивільного населення сирійського Афріна.

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"Про це повідомляє Anadolu.

"Нетаньяху робить дуже дивні та абсурдні заяви. В той час, як Туреччина проводить рішучу боротьбу з тероризмом, Ізраїль проводить політику терору, а не боротьби із злочинністю", - зазначив Ердоган.

Турецький лідер Нетаньяху закликав відмовитися від політики тиску на палестинців і критики Анкари.

"Нетаньяху має бути щирим і припинити критикувати Туреччину. В іншому випадку ізраїльська влада так і не отримає позитивного відгуку від Анкари", - сказав Ердоган.

Турецький лідер також зазначив рішучість Анкари щодо боротьби з рухом Фетхуллаха Гюлена.

"Туреччина продовжить переслідувати терористів, в тому числі прихильників Гюлена. Кількома днями раніше працівники турецької Національної розвідувальної організації доставили з Косово в Туреччину шість прихильників руху. Настане черга і самого Гюлена, який переховується в американському штаті Пенсільванія, - підкреслив Ердоган.