National Geographic покаже документальний фільм про катастрофу MH17

08:46, 22 лютого 2018
Суспільство
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Ілюстрація REUTERS

Це перший епізод документального серіалу "Розслідування авіакатастроф" (Air Crash Investigation), повідомляє нідерландська газета, De Telegraaf. Показ фільму відбудеться у неділю, 4 березня.

Читайте такожРодичі жертв MH17 виграли суд в США у справі проти Гіркіна: $400 мільйонів компенсації - ЗМІ (відео)Творці фільму мали ексклюзивну нагоду поспілкуватися з представниками Ради безпеки Нідерландів, які займаються розслідуванням катастрофи.

Видання зазначає, що фільм висвітлює проблеми, з якими зіткнулися слідчі під час розслідування катастрофи, проте він не відповість на питання "хто винен?".

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

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Теги: #катастрофа МН17#фільм про катастрофу МН17