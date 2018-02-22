National Geographic покаже документальний фільм про катастрофу MH17

Показ фільму відбудеться у неділю, 4 березня.

Телеканал National Geographic у найближчий час покаже документальний фільм про катастрофу літака МН17, який був збитий на сході України.

Це перший епізод документального серіалу "Розслідування авіакатастроф" (Air Crash Investigation), повідомляє нідерландська газета, De Telegraaf. Показ фільму відбудеться у неділю, 4 березня.

Читайте такожРодичі жертв MH17 виграли суд в США у справі проти Гіркіна: $400 мільйонів компенсації - ЗМІ (відео)Творці фільму мали ексклюзивну нагоду поспілкуватися з представниками Ради безпеки Нідерландів, які займаються розслідуванням катастрофи.

Видання зазначає, що фільм висвітлює проблеми, з якими зіткнулися слідчі під час розслідування катастрофи, проте він не відповість на питання "хто винен?".

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.