У Кремлі заявили, що РФ продовжить захищати екіпаж кримського судна, затриманого прикордонниками

У Міністерстві закордонних справ Росії вимагають від України звільнити екіпаж судна. Капітану судна "Норд" оголошено про підозру.

У Кремлі заявили, що Росія продовжить захищати права моряків - членів екіпажу судна «Норд» з окупованого Криму, затриманих українськими прикордонниками.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Москва завжди була і залишається стороною, відданою духу і букві міжнародного права, всім положенням, які відповідають міжнародному праву, і у всіх наших діях ми виходимо лише з цього. Безперечно, російська сторона продовжить захищати інтереси всіх суб'єктів, які мають стосунок до російської юрисдикції», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали рибальське судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебуває екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойовано в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

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У Міністерстві закордонних справ Росії вимагає від України звільнити екіпаж судна.

У Генпрокуратурі України повідомили, що 31 березня капітану судна «Норд» - громадянину України - оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.332-1 (порушення порядку в'їзду і виїзду на/з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу України.

3 квітня МЗС Росії викликало тимчасового повіреного в справах України у зв'язку з затриманням судна «Норд».