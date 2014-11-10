В Іраку поранено лідера "Ісламської держави" - ЗМІ

Про поранення лідера ісламістів повідомили джерела в Міноборони і МВС Іраку, повідомляє ТСН з посиланням на АР.

За словами джерела в іракському МВС, аль-Багдаді поранили 8 листопада в ході його зустрічі з бойовиками в місті Ель-Кайм в іракській провінції Анбар.

Чиновник Міністерства оборони сказав, що дізнався про поранення лідера "Ісламської держави" під час військових оперативних нарад.

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Обидва джерела повідомили, що операцію провели іракські сили безпеки.

Раніше про поранення лідера "Ісламської держави" повідомили арабські ЗМІ.

Нагадаємо, США продовжує завдавати ударів по ісламістах в Сирії та Іраку, "Аль-Каїда" обіцяє помститися.