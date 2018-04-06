Постпред США в ООН: Росія ніколи не буде нашим другом
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Росія ніколи не буде другом США.
Про це вона сказала в четвер, 5 квітня, під час виступу в університеті Дьюка в Північній Кароліні, передає "Газета.ги".
«У нашій країні розгорнулися політичні суперечки про те, чи є Росія нашим другом чи ні. Насправді, це невірне питання, тому що Росія ніколи не буде нашим другом. Однак, разом з тим, це не означає, що ми не хочемо працювати з ними», — сказала Хейлі.
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Разом з цим, Хейлі підкреслила, що американська сторона готова працювати з Росією тоді, коли їй це потрібно. Крім цього, вона заявила, що США також наносять удар, коли їм це потрібно і «саме так повинно бути».
Раніше повідомлялося, що Лондон вважає "досить імовірним", що відповідальність за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері несе Росія і тому її не можна допускати до розслідування.