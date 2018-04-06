Постпред США в ООН: Росія ніколи не буде нашим другом

Сполучені Штати готові до співпраці з Росією тоді, коли це необхідно, однак, про дружбу між двома країнами мова не йде.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Росія ніколи не буде другом США.

Про це вона сказала в четвер, 5 квітня, під час виступу в університеті Дьюка в Північній Кароліні, передає "Газета.ги".

«У нашій країні розгорнулися політичні суперечки про те, чи є Росія нашим другом чи ні. Насправді, це невірне питання, тому що Росія ніколи не буде нашим другом. Однак, разом з тим, це не означає, що ми не хочемо працювати з ними», — сказала Хейлі.

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Разом з цим, Хейлі підкреслила, що американська сторона готова працювати з Росією тоді, коли їй це потрібно. Крім цього, вона заявила, що США також наносять удар, коли їм це потрібно і «саме так повинно бути».

Раніше повідомлялося, що Лондон вважає "досить імовірним", що відповідальність за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері несе Росія і тому її не можна допускати до розслідування.