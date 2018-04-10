Есмінець США з "томагавками" наблизився до сирійського порту Тартус - ЗМІ

Американський есмінець спочатку зайшов до Ларнаки, а потім попрямував у східну частину Середземномор'я.

Американський есмінець USS Donald Cook вийшов з порту Ларнака на Кіпрі і попрямував до сирійського порту Тартус.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

До есмінцю USS Donald Cook, за даними видання, не менше чотирьох разів наближалися російські винищувачі.

За інформацією видання, наразі есмінець знаходиться приблизно в 100 кілометрах від порту Тартус, де розташована російська військово-морська база. Есмінець оснащений 60 ракетами "Томагавк".

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"Томагавки" в минулому році США використовували для удару по сирійській авіабазі у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, відповідальність за яку Вашингтон поклав на режим Башара Асада.

Як раніше писавThe Washington Post, американський корабель спочатку зайшов до Ларнаки, а потім попрямував у східну частину Середземномор'я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон з'ясує подробиці скоєного 7 квітня в сирійському місті Дума злочину проти мирного населення і "покарає" винних.

"Ми приймемо рішення протягом 24-48 годин", - сказав Трамп, однак на уточнююче питання журналіста відповів, що рішення, можливо, з'явиться "до кінця цього дня".

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.