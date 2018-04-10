Есмінець США з "томагавками" наблизився до сирійського порту Тартус - ЗМІ

05:30, 10 квітня 2018
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Есмінець USS Donald Cook відправився в східне Середземномор'я / navy.mil

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

До есмінцю USS Donald Cook, за даними видання, не менше чотирьох разів наближалися російські винищувачі.

За інформацією видання, наразі есмінець знаходиться приблизно в 100 кілометрах від порту Тартус, де розташована російська військово-морська база. Есмінець оснащений 60 ракетами "Томагавк".

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"Томагавки" в минулому році США використовували для удару по сирійській авіабазі у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, відповідальність за яку Вашингтон поклав на режим Башара Асада.

Як раніше писавThe Washington Post, американський корабель спочатку зайшов до Ларнаки, а потім попрямував у східну частину Середземномор'я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон з'ясує подробиці скоєного 7 квітня в сирійському місті Дума злочину проти мирного населення і "покарає" винних.

"Ми приймемо рішення протягом 24-48 годин", - сказав Трамп, однак на уточнююче питання журналіста відповів, що рішення, можливо, з'явиться "до кінця цього дня".

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.

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Теги: #Сирія#США#Есмінець