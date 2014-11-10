Норвегія депортувала рекордну кількість іммігрантів
17:47, 10 листопада 2014Світ
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Національна поліція Імміграційної служби Норвегії повідомила про 824 депортованих осіб в жовтні, що є новим рекордом.
Норвегія встановила рекорд з числа депортованих осіб / фото geoffreyroucourt.files.wordpress.com
Попередній рекорд був встановлений місяцем раніше, у вересні, коли були депортовані 763 людини, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.
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У відомстві відмічають, що причина підвищення числа депортованих полягає у збільшенні ресурсів і чисельності персоналу, а також у "зміні пріоритетів".
Уряд Норвегії прийняв рішення про депортацію в цьому році 7100 осіб. "Цей місяць допоміг нам досягти нашої мети на цей рік", - сказав начальник поліції Крістін Квигне.
Станом на кінець жовтня національна поліція депортувала з Норвегії 5876 осіб.
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