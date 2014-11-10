Норвегія депортувала рекордну кількість іммігрантів

Попередній рекорд був встановлений місяцем раніше, у вересні, коли були депортовані 763 людини, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

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У відомстві відмічають, що причина підвищення числа депортованих полягає у збільшенні ресурсів і чисельності персоналу, а також у "зміні пріоритетів".

Уряд Норвегії прийняв рішення про депортацію в цьому році 7100 осіб. "Цей місяць допоміг нам досягти нашої мети на цей рік", - сказав начальник поліції Крістін Квигне.

Станом на кінець жовтня національна поліція депортувала з Норвегії 5876 осіб.