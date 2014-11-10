ФБР розслідує кібератаку на поштовий сервіс США

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представники Поштової служби заявили, що мова йде про дати народження, адреси і номери соціального страхування.

Читайте такожФБР розсекретило документи про плани Черчілля скинути атомну бомбу на Кремль - ЗМІКрім того, жертвами хакерів могли стати і клієнти пошти, які скористалися її послугами з січня по серпень 2014 року.

Розслідуванням інциденту займається ФБР.