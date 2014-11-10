ФБР розслідує кібератаку на поштовий сервіс США
20:13, 10 листопада 2014Світ
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Поштова служба США заявила, що в результаті кібератаки персональні дані більше 500 тисяч співробітників могли бути викрадені хакерами.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Представники Поштової служби заявили, що мова йде про дати народження, адреси і номери соціального страхування.
Читайте такожФБР розсекретило документи про плани Черчілля скинути атомну бомбу на Кремль - ЗМІКрім того, жертвами хакерів могли стати і клієнти пошти, які скористалися її послугами з січня по серпень 2014 року.
Розслідуванням інциденту займається ФБР.
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