Москвичам пообіцяли отруйний дим і запах сірководню в повітрі весь завтрашній день

Про це повідомив представник Росгідромету Владислав Водолагін, передають РИА Новости.

"Завтра очікується східний вітер, в приземному шарі будуть зберігатися запахи сірководню і домішок", - сказав він.

"Ніякої загрози для населення немає. Ситуація знаходиться під контролем", - зазначив, у свою чергу, заступник глави МНС Володимир Степанов.

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Заступник начальника управління санітарного нагляду Росспоживнагляду Ірина Шевкун також уточнила, що гранично допустима концентрація сірководню перевищена незначно - в 1,6 рази. "Заміри повітря, як і заходи щодо вивчення обстановки, тривають", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що Москву оповив отруйний дим. Жителі міста в соцмережах весь день скаржилися на запах сірководню в повітрі. Пізніше з'ясувалося, що кількість отруйних речовин у повітрі Москви перевищила норму в кілька разів.