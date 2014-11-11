Концентрація сірководню в отруйному димі в Москві перевищила норму в сім разів
Сьогодні в Москві і Підмосков'ї не було виявлено перевищень концентрації в повітрі небезпечних речовин, в тому числі сірководню, однак джерело неприємного запаху поки не встановлено.
Про це повідомив заступник глави МНС Росії Володимир Степанов, передає ТАСС.
За словами начальника ГУ МНС по Москві Олександра Єлісєєва вчора концентрація сірководню в повітрі перевищила норму в сім разів.
"Вчора перевищення було у 7 разів, сьогодні перевищення досягло норми ГДК. Моніторинг стану повітря ведуть близько 70 лабораторій", - зазначив він.
Голова московського управління МНС РФ пояснив, що за розою вітрів запах прийшов в центр міста з Південно-Східного округу, імовірно, з нафтопереробного заводу.
Читайте такожМоскву огорнув отруйний дим, людям радять не виходити з дому
"Що стосується хімічного складу забруднення, то мова йде про сірководень і діоксид сірки. Діоксид сірки застосовується в технологічних процесах при переробці нафтопродуктів", - пояснив Єлісєєв.
Як повідомив заступник глави МНС Володимир Степанов, причини появи запаху сірководню в Москві будуть встановлювати правоохоронні органи і Росприроднагляд. "У причинах будуть розбиратися правоохоронні органи і по лінії Росприроднагляду. На даний момент поки причина не встановлена", - сказав він.
Створена група фахівців, яка відпрацьовує кілька підприємств, які могли стати джерелом запаху сірководню.
"Сказати однозначно, звідки з'явився запах, поки не можна", - зазначив Степанов.