Концентрація сірководню в отруйному димі в Москві перевищила норму в сім разів

Про це повідомив заступник глави МНС Росії Володимир Степанов, передає ТАСС.

За словами начальника ГУ МНС по Москві Олександра Єлісєєва вчора концентрація сірководню в повітрі перевищила норму в сім разів.

"Вчора перевищення було у 7 разів, сьогодні перевищення досягло норми ГДК. Моніторинг стану повітря ведуть близько 70 лабораторій", - зазначив він.

Голова московського управління МНС РФ пояснив, що за розою вітрів запах прийшов в центр міста з Південно-Східного округу, імовірно, з нафтопереробного заводу.

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"Що стосується хімічного складу забруднення, то мова йде про сірководень і діоксид сірки. Діоксид сірки застосовується в технологічних процесах при переробці нафтопродуктів", - пояснив Єлісєєв.

Як повідомив заступник глави МНС Володимир Степанов, причини появи запаху сірководню в Москві будуть встановлювати правоохоронні органи і Росприроднагляд. "У причинах будуть розбиратися правоохоронні органи і по лінії Росприроднагляду. На даний момент поки причина не встановлена", - сказав він.

Створена група фахівців, яка відпрацьовує кілька підприємств, які могли стати джерелом запаху сірководню.

"Сказати однозначно, звідки з'явився запах, поки не можна", - зазначив Степанов.