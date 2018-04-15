Очільник МЗС Великої Британії: потрібно бути готовими до відповіді Кремля на удар по Сирії

В той же час міністр підкреслив, що Великобританія не прагне ескалації конфлікту.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що країна повинна вжити усіх можливих заходів, аби захистити себе від можливої відповіді Росії на удар коаліції по об'єктах режиму Асада в Сирії.

Як повідомляє Independent, Джонсон зазначив, що Росія і раніше втручалася в демократичні процеси інших країн і здійснювала кібератаки на їх інфраструктуру, тому в нинішній ситуації Лондону справді слід бути вкрай обережним.

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«Але я хочу підкреслити, ми у Великобританії не шукаємо ескалації, однозначно ні», - підкреслив міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Великобританія розгляне можливість здійснення кібератаки у відповідь на дії РФ, якщо російські хакери спробують втрутитися в роботу національної британської інфраструктури.

Британські спецслужби, як зазначалося, готуються також і до можливого оприлюднення проросійськими хакерами компромату на чиновників британського уряду.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які пов'язані з хімічною зброєю. Спецоперація стала відповіддю на застосування хімічної зброї у місті Дума в Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70-ти до 100 осіб.