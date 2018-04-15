Очільник МЗС Великої Британії: потрібно бути готовими до відповіді Кремля на удар по Сирії

15:10, 15 квітня 2018
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Борис Джонсон закликає готуватися до російської "помсти" за Асада / Фото УНІАН

Як повідомляє Independent, Джонсон зазначив, що Росія і раніше втручалася в демократичні процеси інших країн і здійснювала кібератаки на їх інфраструктуру, тому в нинішній ситуації Лондону справді слід бути вкрай обережним.

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«Але я хочу підкреслити, ми у Великобританії не шукаємо ескалації, однозначно ні», - підкреслив міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Великобританія розгляне можливість здійснення кібератаки у відповідь на дії РФ, якщо російські хакери спробують втрутитися в роботу національної британської інфраструктури.

Британські спецслужби, як зазначалося, готуються також і до можливого оприлюднення проросійськими хакерами компромату на чиновників британського уряду.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які пов'язані з хімічною зброєю. Спецоперація стала відповіддю на застосування хімічної зброї у місті Дума в Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70-ти до 100 осіб.

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Теги: #Сирія#Великобританія#Россия