Обама заперечує причетність США до протестів в Гонконзі

"Я абсолютно ясно сказав, що США не мають ніякого стосунки до організації акцій протесту, які пройшли в Гонконгу", - сказав він на прес-конференції в Пекіні.

Раніше з аналогічною заявою виступила представник держдепартаменту США Марі Харф, повідомляє Росбалт.

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Нагадаємо, в кінці вересня протестувальники почали акцію Occupy Central, блокуючи бізнес-центр Гонконгу. Вони спробували прорватися в урядовий комплекс, десятки людей були затримані, декілька отримали легкі травми. Влада та активісти звинувачували один одного в порушенні порядку і надмірному застосуванні сили. Активісти вимагають прямих виборів глави семимільйонного Гонконгу замість нинішніх двоступеневих, в червні вони провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав такими, що не мають сили.