"Сконструйоване як пастка": провину за пожежу в ТЦ Кемерова переклали на архітектора

"Це була конструктивно задумана пастка", - заявили в МНС РФ.

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії стверджує, що їх співробітники гасили кемеровський ТРЦ "Зимова вишня" професійно, однак архітектура будівлі їм заважала.

Про це заявив т.в.о. керівника департаменту готовності сил і спеціальної пожежної охорони МНС РФ Максим Максименко, передає "РБК".

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"Потрібно розуміти, що конструктив цього будинку не передбачає можливості гасіння зовні великою кількістю стволів, це була конструктивно задумана пастка", — сказав він.

За словами Максименко, звинувачення на адресу пожежних в тому, що вони довго добиралися до горілого торгового центру і приїхали непідготовленими, не відповідають дійсності.

"У систему "112" дзвінок надійшов о 16:03, протягом менше хвилини він був переданий підрозділам МНС, через хвилини були вислані міські сили і засоби з підвищеним другим номером пожежі. Через п'ять хвилин перший підрозділ прибув до торгівельного центру. Це до відома тих, хто каже, що пожежники прибули через 30 хвилин", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.