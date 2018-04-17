"Сконструйоване як пастка": провину за пожежу в ТЦ Кемерова переклали на архітектора
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії стверджує, що їх співробітники гасили кемеровський ТРЦ "Зимова вишня" професійно, однак архітектура будівлі їм заважала.
Про це заявив т.в.о. керівника департаменту готовності сил і спеціальної пожежної охорони МНС РФ Максим Максименко, передає "РБК".
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"Потрібно розуміти, що конструктив цього будинку не передбачає можливості гасіння зовні великою кількістю стволів, це була конструктивно задумана пастка", — сказав він.
За словами Максименко, звинувачення на адресу пожежних в тому, що вони довго добиралися до горілого торгового центру і приїхали непідготовленими, не відповідають дійсності.
"У систему "112" дзвінок надійшов о 16:03, протягом менше хвилини він був переданий підрозділам МНС, через хвилини були вислані міські сили і засоби з підвищеним другим номером пожежі. Через п'ять хвилин перший підрозділ прибув до торгівельного центру. Це до відома тих, хто каже, що пожежники прибули через 30 хвилин", — зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.