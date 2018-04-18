"Слизький Джеймс": Трамп назвав Комі найгіршим головою ФБР в історії

Раніше Комі випустив мемуари «Вища лояльність: правда, вигадка і лідерство», в яких міститься жорстка критика президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп назвав колишнього главу ФБР Джеймса Комі найгіршим головою ФБР в історії.

Про це він написав у твіттері.

«Слизький Джеймс Комі, найгірший глава ФБР в історії, був звільнений не через розслідування щодо Росії, де, до речі, не було ніякої змови (крім демократів)», — написав Трамп.

Читайте такожТрамп дізнався про нові антиросійські санкції із телевізора - ЗМІ

Раніше Комі випустив мемуари «Вища лояльність: правда, вигадка і лідерство», де міститься жорстка критика президента Дональда Трампа. Комі згадує, що під час зустрічей з Трампом він мимоволі згадував свою роботу в якості прокурора, який розслідував справи мафії і знаходив «багато спільного» між мафіозними донами і президентом США.

У мемуарах Комі розповідає про спілкування Трампа з повіями в Москві, а також просить вибачення у Хілларі Клінтон.