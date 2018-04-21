У Москві померла зірка фільму "Любов і голуби" (відео)

Актриса померла у віці 83 років.

Сьогодні вранці у себе вдома в Москві у віці 83 років померла знаменита актриса Ніна Дорошина. Одна з її найвідоміших ролей - Надія у фільмі "Любов і голуби".

Як повідомляє Telegram-канал Mash, причиною смерті стала хвороба системи кровообігу.

"Вранці її сусід почув крики про допомогу. Двері в квартиру жінки були відкриті. Артистка трималася за серце і важко дихала. Лікарі приїхали швидко, але врятувати її не вдалося. Через кілька хвилин Дорошина померла", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу через проблеми з серцем до актриси вже приїжджала "швидка", однак Дорошина відмовилася від госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, у російського актора Миколи Караченцова, у якого в минулому році виявили неоперабельну пухлину легенів, зараз остання стадія захворювання.