У Москві померла зірка фільму "Любов і голуби" (відео)

12:42, 21 квітня 2018
Світ
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Померла російська актриса Ніна Дорошина / кадр з х/ф "Любов і голуби"

Сьогодні вранці у себе вдома в Москві у віці 83 років померла знаменита актриса Ніна Дорошина. Одна з її найвідоміших ролей - Надія у фільмі "Любов і голуби".

Як повідомляє Telegram-канал Mash, причиною смерті стала хвороба системи кровообігу.

"Вранці її сусід почув крики про допомогу. Двері в квартиру жінки були відкриті. Артистка трималася за серце і важко дихала. Лікарі приїхали швидко, але врятувати її не вдалося. Через кілька хвилин Дорошина померла", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу через проблеми з серцем до актриси вже приїжджала "швидка", однак Дорошина відмовилася від госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, у російського актора Миколи Караченцова, у якого в минулому році виявили неоперабельну пухлину легенів, зараз остання стадія захворювання.

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