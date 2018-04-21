Депутати Європарламенту знов закликали бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії

Євродепутати переконані, що уряди європейських держав не повинні зміцнювати антизахідний шлях Путіна, а мають бойкотувати ЧС-2018 з футболу.

60 депутатів Європарламенту закликали уряди країн Євросоюзу бойкотувати фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

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Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс у "Tвіттері".

"60 депутатів Європарламенту звернулися до урядів ЄС утриматися від відвідування фіналу Чемпіонату світу з футболу-2018, що відбудеться у Росії. Мир, спорт і Путін? Це неможливо", – написала Гармс.

Вона оприлюднила текст листа, в якому депутати Європарламенту закликають урядовців приєднатися до урядів Ісландії та Великобританії і не відвідувати фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

"Напад у Солсбері був просто останньою насмішкою Володимира Путіна над нашими європейськими цінностями. Цьому передували невибіркові бомбардування шкіл, лікарень і цивільних районів у Сирії, вторгнення в Україну; систематичні хакерські атаки; дезінформаційні кампанії; втручання у вибори; спроби дестабілізувати наше суспільство та ослабити й розділити ЄС – все це не робить Росію добрим господарем чемпіонату світу", – йдеться у зверненні.

Євродепутати переконані, що уряди європейських держав не повинні зміцнювати авторитарний і антизахідний шлях російського президента, а мають бойкотувати ЧС-2018 з футболу й висловитися на захист прав людини, демократичних цінностей та світу.

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року відбудеться з 14 червня по 15 липня. Ігри проходитимуть у 11 містах Російської Федерації.