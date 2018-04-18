Європарламентарі закликали всі країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу у Росії – журналіст

01:25, 18 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Депутати підписали лист, адресований всім урядам країн Європейського союзу, розповів журналіст.

«Напад у Солсбері був останнім розділом знущань Володимира Путіна з наших європейських цінностей: безрозбірні бомбардування шкіл, госпіталів та цивільних районів у Сирії; насильницьке військове вторгнення в Україну; систематичний «хакінг»; дезінформаційні кампанії; втручання у вибори; намагання дестабілізувати наші суспільства, а також послабити й розділити ЄС», – йдеться в листі, який оприлюднив Йозвяк.

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Теги: #Росія#ЧС-2018