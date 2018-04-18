Європарламентарі закликали всі країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу у Росії – журналіст
01:25, 18 квітня 2018Світ
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Депутати Європарламенту підписали лист, адресований всім урядам країн Європейського союзу.
Ілюстрація / REUTERS
46 членів Європейського парламенту закликають до дипломатичного бойкоту чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.
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Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
Депутати підписали лист, адресований всім урядам країн Європейського союзу, розповів журналіст.
«Напад у Солсбері був останнім розділом знущань Володимира Путіна з наших європейських цінностей: безрозбірні бомбардування шкіл, госпіталів та цивільних районів у Сирії; насильницьке військове вторгнення в Україну; систематичний «хакінг»; дезінформаційні кампанії; втручання у вибори; намагання дестабілізувати наші суспільства, а також послабити й розділити ЄС», – йдеться в листі, який оприлюднив Йозвяк.
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