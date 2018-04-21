Лідер Китаю Сі Цзіньпін вимагає "закручування гайок" щодо інтернету

Очільник комуністичного Китаю вважає недостатній контроль за інтернетом загрозою економічній безпеці. Він виступив за посилення державного втручання.

Глава китайської держави Сі Цзіньпін у суботу, 21 квітня, заявив про плани щодо посилення контролю за інтернетом.

"Ми не можемо допустити, щоб мережа стала платформою для поширення шкідливої інформації та розпалювання гніву завдяки чуткам", - цитує очільника уряду КНР держагенція новин "Сіньхуа", пише DW.

На конференції з кібербезпеки у Пекіні він наголосив, що без заходів щодо посилення безпеки в інтернеті не буде безпеки економічної та соціальної.

Китай і без того серйозно контролює інтернет. Доступ до низки закордонних сайтів блокує "Великий китайський фаєрвол". Веб-сторінки також фільтрують за низкою ключових та "заборонених" слів. Глобальні пошуковики - як-от Google, Bing чи Yahoo - також змушені фільтрувати результати. Минулого року Financial Times писала про один із кроків веб-цензури у КНР. Тоді у китайських соцмережах та месенджерах знищували записи зі згадкою Вінні-Пуха. Офіційно кампанія не підтверджувалася, проте припускалося, що причиною цього було використання образу ведмедика для порівняння з Сі.

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Тематичний сайт GreatFire додає, що в червні 2014 року китайська "інтернет-поліція" блокувала всі сервіси Google, а також слова "кров", "35 травня" (натяк на 4 червня 1989 року - дату подій на площі Тяньаньмень). Утім, веб-користувачі у Китаї вдаються до трюків задля обходу цензури. Приміром, зі світлинами трьох чашок кави з числами 89, 64 і 25 на молочній піні (89 - 1989 рік, 64 - 4 червня, 25 - двадцятип'ятиріччя події) або ж пакета молока з терміном придатності 4.06.14 і написом: "Ще не застаріло. Ми повинні пам'ятати".

У 2017 році Китай був на 176-му місці в рейтингу свободи преси за версією "Репортерів без кордонів".