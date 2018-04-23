Міноборони Вірменії про перехід військових на бік мітингувальників: це незаконно і недемократично

У відомстві заявили, що перехід військових на бік мітингувальників вплутує Збройні сили в політичні процеси, що порушує один з ключових принципів демократії.

Міністерство оборони Вірменії «рішуче засудило» перехід групи військових на бік протестувальників у Єревані.

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Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, солдати, згідно із законом, обмежені у праві брати участь у масових зібраннях.

До того ж, зазначають у Міноборони, перехід військових на бік мітингувальників вплутує Збройні сили в політичні процеси, що порушує один з ключових принципів демократії.

Як повідомляв УНІАН, у Вірменії з 13 квітня тривають акції протесту проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни. Після провалу переговорів між Саргсяном і лідером опозиції Ніколом Пашиняном вірменська поліція застосувала силу і спецзасоби і почала масові затримання учасників акцій протесту. Є постраждалі.

Сьогодні, 23 квітня, частина військових перейшла на бік протестувальників, а Пашинян був звільнений з-під варти.