Сенат США розгляне проект закону про надання Україні зброї та нові санкції проти Росії

Про це повідомляється на сайті сенату.

"У нас немає іншого вибору, окрім як вжити жорстких санкцій щодо Росії вкупі з військовою підтримкою України", - заявив Менендез.

Читайте такожСША розробили програму повного зняття залежності від Росії в космічній сферіЗгідно з повідомленням, під санкції можуть потрапити Рособоронекспорт та інші підприємства російської "оборонки", що роблять свій внесок у створення нестабільності в Україні, Молдові та Грузії, світові компанії, що здійснюють значні інвестиції в російський видобуток нетрадиційної нафти, і "Газпром".

Також США можуть надати Україні оборонне озброєння, зокрема, протитанкове, зброю та амуніцію для бійців, радари для виявлення ворожої артилерії, тактичні безпілотники та інше.

Акт розглянуть у сенаті в четвер.