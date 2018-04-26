У Єревані не вщухають протести, Москва запевнила лідера опозиції, що не втручається

Пашинян закликав своїх прихильників виходити на вулиці до остаточної перемоги. Офіційні представники Москви запевнили його, що Росія не втручається у внутрішні справи Вірменії.

Тисячі прихильників опозиції у Вірменії 25 квітня зібралися на акцію протесту в центрі Єревану. Демонстранти пройшли від площі Республіки до будівлі адміністрації міста.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, перед початком протестів на площу прибув лідер вірменської "оксамитової революції", голова опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян, який напередодні закликав своїх прихильників вийти на мітинг.

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"Республіканська партія повинна піти. Виходьте на вулиці. Перемога за нами!" - прокричав у гучномовець Нікол Пашинян. Відразу після призову почалися акції протесту та блокування вулиць почалися по всьому місту.

Пашинян заявив, що Росія не має наміру сприяти утвердженню Карена Карапетяна, виконуючого обов'язки прем'єр-міністра країни, постійним головою уряду.

"Ходять чутки, що Карен Карапетян вирішив свої питання з допомогою Москви і буде призначений прем'єр-міністром Вірменії. Я закликаю не поширювати подібні провокаційні твердження, тому що я зустрічався з офіційними представниками Москви, які запевнили мене, що Росія не втручається у внутрішні справи Вірменії", - сказав він.

Пашинян також розповів про якихось бізнесменів, які, за його словами, є прихильниками Карапетяна і намагаються піднести свої погляди думку Москви. Він, імовірно, мав на увазі російського підприємця, голову групи компаній "Ташир" Самвела Карапетяна, який зустрічався з Кареном Карапетяном в Єревані 24 квітня.

Пашинян закликав провести акцію непокори 26 квітня. "Ми робимо ще один крок, щоб довести цю історію до кінця. Акція непокори знову стартує завтра в 12:00. Блокуйте вулиці і мости", - сказав він.

Будівля уряду Вірменії взято під охорону кордоном поліції, сутичок з демонстрантами не спостерігається. Офіс Республіканської партії охороняють також посилені наряди поліції, у будинку стоять два БТР і безліч автобусів.

Протести проходять і в інших містах Вірменії, в тому числі і в Гюмрі, другому за величиною місті країни.

У середу Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (АРФД) заявила про вихід з угоди про коаліційний партнерстві з правлячої Республіканської партією.

Як повідомляв УНІАН, міністр спорту Вірменії подав у відставку і приєднався до протестів.