У Баварії біля входу в усі держустанови повісять хрести

Прем'єр-міністр Баварії заявив, що хрест не потрібно розглядати як релігійний символ.

Влада землі Баварія в Німеччині розпорядилася помістити зображення християнського хреста біля входу в громадські будівлі.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що хрест не потрібно розглядати як релігійний символ, а як чітке декларування баварської ідентичності та християнських цінностей.

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Однак опоненти вважають, що таким чином правлячий Християнсько-соціальний союз намагається заручитися додатковою підтримкою виборців напередодні майбутніх виборів у жовтні на тлі зростаючої популярності ультраправих рухів. Велика частина жителів Баварії сповідують католицизм.

В даний час хрести в обов'язковому порядку присутні у всіх освітніх установах і судах.

Постанова набуде чинності з 1 червня, але вона не буде обов'язковою до виконання для муніципальних і федеральних установ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський закликав боротися з корупцією.