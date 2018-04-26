Виконуючий обов'язки віце-прем'єра Вірменії приїхав до Москви для консультацій

Очікується, що сьогодні ввечері він повернеться назад в Єреван.

Виконуючий обов'язки віце-прем'єра Вірменії Армен Геворкян відправився в Москву для проведення робочих консультацій.

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Сьогодні ввечері він повернеться назад в Єреван, повідомляє прес-служба уряду Вірменії.

Також, за інформацією російських ЗМІ, в Москві перебуває міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян, він має намір провести неофіційні переговори з представниками російської влади. Зокрема, сторони обговорять питання, пов'язані з внутрішньополітичною кризою в Вірменії та російсько-вірменськими союзницькими відносинами.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Вірменії почалися протести проти призначення прем'єр-міністром Сержа Саргсяна. Демонстранти домоглися його відставки. Однак і після неї Нікол Пашинян заявив про «продовження революції». В. о. прем'єр-міністра Карен Карапетян запропонував провести у Вірменії позачергові вибори.