У парламенті Вірменії розпалась коаліція: лідера протестів висунули у прем’єри

Фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна.

Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією.

"Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі у політичній коаліції", - повідомила політична сила у середу, 25 квітня, передає DW.com.

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Партія наполягає, що криза в країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.

Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті - у неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.

Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна. В країні у середу продовжуються багатотисячні антиурядові акції протесту.