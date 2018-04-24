Уряд Вірменії відправлено у відставку

Лідер протестного руху, депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів.

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду країни.

Документ розміщений на сайті глави держави. "Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", - йдеться в указі президента.

Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів, повідомляє Newsam.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. Вірменський уряд обрав тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра країни Карена Карапетяна.

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Як повідомляв УНІАН, протести в Єревані та низці інших міст Вірменії тривають з 13 квітня.

Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.