Уряд Вірменії відправлено у відставку
Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду країни.
Документ розміщений на сайті глави держави. "Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", - йдеться в указі президента.
Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів, повідомляє Newsam.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. Вірменський уряд обрав тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра країни Карена Карапетяна.
Читайте такожУ Єревані частина військових перейшла на бік мітингувальників (відео)
Як повідомляв УНІАН, протести в Єревані та низці інших міст Вірменії тривають з 13 квітня.
Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.