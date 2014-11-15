Трьох лідерів протестних акцій в Гонконзі не пустили до Пекіна

Трьох лідерів протестів у Гонконзі не пустили на рейс до Пекіна, де опозиціонери сподівалися зустрітися з представниками китайської влади. У студентській федерації Гонконгу, представниками якої є згадані лідери, повідомили, що їхні дозволи на відвідини материкового Китаю скасовані, передає Радіо Свобода.

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Саме лідери студентських організацій очолюють масовий протест, який триває у Гонконгу вже шостий тиждень поспіль. Мітингувальники вимагають ширших повноважень для свого адміністративного району, зокрема – права затверджувати власних кандидатів на виборах головного міністра Гонконгу, запланованих на 2017 рік. Наразі ці кандидатури призначає центральна влада у Пекіні.