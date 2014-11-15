У московському метро затримали чоловіка з болванками мінометних мін

Співробітники поліції затримали сьогодні на станції "Коломенська" вмосковському метро чоловіка, у якого в особистих речах було виявлено дві порожніх болванки мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни, повідомило ТАСС джерело в правоохоронних органах.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що станцію "Коломенська" було закрито через загрозу вибуху.

За словами джерела, ніякої загрози вибуху на станції немає. "Дані снаряди не представляють ніякої загрози. Станція метро працює у звичайному режимі", - сказав співрозмовник агентства.

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